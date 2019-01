TESS, de nieuwe planeetzoekende satelliet van ruimteorganisatie NASA, heeft zijn eerste grote ontdekking gedaan. TESS heeft een exoplaneet gevonden die drie keer zo groot is als de aarde en zich op een afstand van 53 lichtjaren van de aarde bevindt.

De ontdekking werd maandag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de American Astronomical Society in Seattle, meldt CNN.

Exoplaneet HD 21749b draait in een opvallend grote baan rond 'zijn' ster. Hierdoor is de oppervlakte van deze planeet kouder dan die van de meeste bekende planeten. "Het is heel lastig om planeten te vinden die zo koud zijn", aldus onderzoeker Diana Dragomir. "Deze ontdekking kan ons een schat aan informatie opleveren."

HD 21749b heeft ongeveer het formaat van Neptunus, maar is 23 keer zo massief als de aarde. De planeet bestaat vermoedelijk grotendeels uit gas en heeft naar verwachting een heel dikke atmosfeer.

TESS werd in april 2018 gelanceerd

TESS werd in april gelanceerd vanaf Cape Canaveral. De satelliet is de opvolger van de Kepler-ruimtetelescoop, die in 2009 gelanceerd werd met het doel exoplaneten te zoeken die bewoonbaar zouden kunnen zijn, zoals de aarde. Inmiddels heeft de Kepler duizenden exoplaneten gevonden, maar naar verwachting zal de brandstof van de telescoop binnenkort op zijn.

De kennis die de Kepler heeft opgedaan, wordt gebruikt tijdens de missie van TESS. De nieuwe satelliet gaat proberen te achterhalen welke sterren dicht bij de aarde zeker een planeet hebben.

Nieuwe telescoop gaat HD 21769b verder bestuderen

Dit zou zichtbaar moeten worden wanneer het licht van een ster eventjes af- en daarna weer toeneemt. Dit kan aantonen dat er een planeet om de ster draait.

Als TESS planeten heeft vastgelegd, zoals de HD 21769b, kan met een toekomstige telescoop onderzoek worden gedaan naar de atmosfeer van deze planeten. Deze European Extremely Large Telescope wordt momenteel gebouwd in Chili, om door de European Space Observatory (ESO) in 2024 in gebruik te worden genomen.