Australische wetenschappers hebben een klein apparaat ontwikkeld dat kan worden verwerkt in ultragevoelige camera's voor beveiligingsonderzoek op luchthavens. In de toekomst kunnen de beveiligingssystemen hiermee worden vervangen, waardoor er een einde kan komen aan de lange wachtrijen.

Het team onder leiding van de Australische Nationale Universiteit (ANU) heeft een prototype ontwikkeld en een voorlopig patent in handen. Het apparaat bestaat uit ultracompacte structuren, zogeheten metasurfaces, die in staat zijn om de richting van elektromagnetische golven te regelen. Hierdoor zullen de beveiligingscamera's in staat zijn om in een 3D-omgeving in alle richtingen golven uit te zenden.

Op dit moment worden op vliegvelden meestal security scanners gebruikt, die gebaseerd zijn op technologie die gebruik maakt van millimetergolven. Deze golven gaan door kleding heen en worden door de huid gereflecteerd. Omdat de golven ook op ander materiaal, zoals plastic, metaal, hout, ijzer en keramiek reflecteren, worden verdachte voorwerpen gedetecteerd.

Een persoon neemt plaats in de machine en binnen 2 seconden wordt de scan gemaakt. De software analyseert de beelden en geeft op een beeldweergave van een voorbeeldpop de plekken aan waar de scanner iets gedetecteerd heeft.

Deze manier van scannen werkt met meerdere opgestelde sensoren die in bepaalde vaste richtingen golven uitzenden. Daardoor zijn de reizigers verplicht om door een poort te lopen. Naast de security scanners maken luchthavens ook nog gebruik van metaaldetectiepoorten en fouillering. Deze optie kost nog meer tijd.

Nieuwe techniek kan ruimte in een keer scannen

Met de nieuwe techniek van metasurfaces kunnen deze beveiligingssystemen worden vervangen. Omdat de apparaten in een keer een gehele ruimte kunnen scannen, hoeven de reizigers niet langer in de rij te staan. Terwijl zij door de luchthaven wandelen wordt de scan al uitgevoerd.

Hoe dit in de praktijk precies in zijn werk gaat is niet bekend. De camera's worden momenteel nog verder ontwikkeld. "Het zal nog een aantal jaren duren voordat luchthavens de nieuwe technieken kunnen implementeren", aldus hoofdonderzoeker Dr. Mingkai Liu.

