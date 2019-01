Het Chinese ruimtevoertuig Chang'e 4 is volgens plan op de achterkant van de maan geland. Het is de eerste succesvolle landing op dat gedeelte van de maan, meldt de Chinese staatsopmroep CGTN donderdag.

Chang'e 4 zou volgens de planning op woensdag of donderdag op de maan landen. Het is de eerste keer sinds de jaren zeventig dat er iets of iemand op de maan is geland.

De sonde werd op 7 december gelanceerd door de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA en bestaat uit een lander en een rover. Met de rover moet onderzoek naar de grond aan die kant van de maan worden gedaan.

Er is weinig over dat deel van de maan bekend, omdat die kant nooit vanaf de aarde te zien is.

Ruimtevoertuig stuurt eerste afbeeldingen

Chang'e 4 moet onder meer het gebied in kaart brengen en achterhalen waar de oppervlakte van de maan uit bestaat. Daarnaast is er een biologisch experiment. Het voertuig draagt een container van drie kilo met daarin een mini-biosfeer, met onder andere zaden voor aardappels als planten.

Het ruimtevoertuig heeft de eerste afbeeldingen al naar de aarde gestuurd. Dat gebeurde via een satelliet, omdat er geen directe verbinding is tussen Chang'e 4 en de aarde.

De laatste dagen is het ruimtevoertuig gedaald om de landing voor te bereiden. Afgelopen weekend bevond Chang'e 4 zich op 15 kilometer van het maanoppervlak.

Een impressie van de Chang'e-4 op de maan. (foto: EPA)

China wil Rusland en VS bijhalen

China heeft de ambitie om Rusland en de Verenigde Staten in 2030 bij te halen als ruimtegrootmacht. Het plan is om volgend jaar een bemand ruimtestation te bouwen. In 2017 sprak China de ambitie uit om een persoon naar de maan te sturen. Dat heeft tot dusver alleen de VS gedaan.

China benadrukt dat de uitbreiding van het ruimteprogramma niet militair is, maar het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft ruimtevaartorganisatie NASA wel verboden om nog samen te werken met Chinese ruimtevaartorganisatie wegens veiligheidsoverwegingen.

