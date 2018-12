Deense wetenschappers zijn erachter gekomen dat een eiwit, genaamd interleukine-6, een cruciale rol speelt bij het verbranden van buikvet.

Ondanks de ontdekking adviseert hoofdonderzoeker Anne-Sophie Wedel-Neergraard van de Universiteit van Kopenhagen mensen nog steeds om naar de sportschool te gaan om de overbodige 'kerstkilo's' kwijt te raken.

Het is algemeen bekend dat je buikvet kunt kwijtraken door te sporten of meer te bewegen, maar de mechanismen hierachter waren wetenschappers nog niet geheel duidelijk. Tot voorheen verbonden zij dit aan adrenaline, het hormoon dat een 'vecht- of vluchtreactie' opwekt.

De Deense onderzoekers vermoedden al dat interleukine-6 een belangrijke rol zou spelen, omdat het verband houdt met de stofwisseling, het helpt bij het afbreken van vetten bij gezonde mensen en het eiwit vrijkomt tijdens het sporten.

Onderzoekers lieten mensen met obesitas fietsen

Om hun idee te testen, verdeelden de onderzoekers 53 mensen met overgewicht in vier groepen. Ze lieten twee groepen een fietstraining van twaalf weken volgen, waarvan één groep een medicijn kreeg toegediend dat de productie van interleukine-6 tegenhoudt en de andere een placebo kreeg.

De overige twee groepen moesten in dezelfde periode ook het medicijn of het placebo nemen, maar zij hoefden niet te fietsen.

De fietsers die een placebo kregen, verloren gemiddeld 225 gram aan buikvet ten opzichte van de placebogroep die zich niet hoefde in te spannen. Bij de fietsgroep die het medicijn kreeg, trad geen effect op, wat volgens de onderzoekers het bewijs is dat interleukine-6 verantwoordelijk is voor de vetverbranding.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Cell Metabolism.

Deze illustratie toont aan dat de obese fietsers, die een interleukine-6-remmende injectie kregen toegediend, geen buikvet kwijtraakten, terwijl dit effect wel optrad bij de groep die een placebo kreeg. (Bron: Wedell-Neergaard, Lehrskov, and Christensen, et al./ Cell Metabolism)

Geen potentiële behandeling in zicht

De onderzoekers benadrukken dat de studie niet bedoeld is als verkenning voor een potentiële behandeling, waarbij gezonde mensen bijvoorbeeld meer van het eiwit toegediend krijgen om vet te verbranden.

Het eiwit speelt namelijk een cruciale rol in het immuunsysteem. Als mensen er te veel of te weinig van hebben kan het afweerproces verstoord raken. Een te laag interleukine-gehalte is onder andere gerelateerd aan diabetes type-2 en hart- en vaatziekten.

Volgens de wetenschappers is meer onderzoek nodig om de rol van interleukine-6 inzichtelijk te krijgen. Tot die tijd blijft het een goed voornemen om meer te gaan sporten.