Tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1914 vierden soldaten tussen de loopgraven Kerst met de vijand. Mensen die elkaar een dag eerder nog probeerden dood te schieten, zongen, aten en voetbalden samen.

Het is Kerstavond in 1914. In Noord-Frankrijk en Vlaanderen maken soldaten in de loopgraven zich op voor een zoveelste oorlogsnacht.

Ook de Britten van de Queen's Westminster Rifles-eenheid, in een knollenveld bij La Chapelle-d'Armentières. Maar dan zien zij een lichtje. En nog een. En nog een. Niet lang daarna stijgen aan de overkant "rare" deuntjes op, schrijft soldaat Percy Jones in zijn dagboek.

Het maakt de Britten achterdochtig. Ze denken dat de Duitse vijand een aanval voorbereidt. "Dus brachten we onze geweren en munitie in gereedheid", schrijft Jones. "We stonden op het punt om te vuren, toen we een Duitser iets hoorden roepen. "Englishmen. Englishmen. Don't shoot. You don't shoot, we don't shoot."

De vijand wilde niet vechten, maar Kerst vieren. "Allemaal leuk en aardig, maar we hadden al zo veel verhalen gehoord over Duits bedrog, dat we op onze hoede bleven."

De bedoelingen van de Duitsers waren oprecht, die deuntjes waren kerstliedjes. Ze klonken ook niet alleen bij La Chapelle-d'Armentières, maar langs het hele westfront. Die Kerst, terwijl de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in volle gang was, zou het op heel veel plaatsen langs de loopgraven vrede zijn, een onofficiële "wilde vrede".

In de loopgraven

Toen de oorlog in 1914 uitbarstte, dacht iedereen dat deze snel voorbij zou zijn. Maar in het westen van Vlaanderen en in Noord-Frankrijk stokte de strijd en ontstond een loopgravenoorlog. Toen Kerstmis naderde, waren er op de Europese slagvelden al bijna een miljoen slachtoffers gevallen.

Maar tijdens Kerstmis zwegen de kanonnen dus. Hoe de wapenstilstand tot stand kwam, wie het initiatief nam en hoe dat werd ontvangen, verschilde van plaats tot plaats. Maar in de meeste gevallen waren het de Duitsers die de voorzet gaven. En de geallieerden deden bijna allemaal mee. Overal in niemandsland werden die Kerstavond handen geschud.

Begraven en voetballen

De ochtend erop kwam de realiteit pijnlijk aan het licht. Overal lagen lijken, die niet konden worden geborgen toen er nog gevochten werd. Nu wel, dus pakten de soldaten bij het ochtendgloren gezamenlijk de spades op en gaven ze de gevallenen een laatste rustplaats in niemandsland.

Toen dat achter de rug was, gingen de partijen verder waar ze gebleven waren. Met Kerst vieren welteverstaan.

Waar instrumenten aanwezig waren, werden concerten gegeven. En er werd gevoetbald, onderling, achter de linies, maar ook tussen de loopgraven. Kurt Zehmisch, een Duitse officier, schreef in zijn dagboek: "Uiteindelijk kwamen de Engelsen met een voetbal tevoorschijn uit de loopgraven, en al snel ontspon zich een levendige wedstrijd. Hoe ongelooflijk prachtig, en vreemd tegelijk."

De officiële geschiedschrijving van een ander Duits regiment beschrijft een duel waarbij hoofddeksels van beide partijen als doelpalen werden gebruikt. "De bevroren grond was geen probleem. Toen organiseerde elke partij een team, met de bal in het midden."

De uitslag? De oorlog zouden de Duitsers verliezen, maar dit duel wonnen ze met 3-2.

Weer aan het werk

De kerstbestanden eindigden even rommelig als ze begonnen waren, verschillend van plaats tot plaats. Op de ene plaats werd alweer gevochten toen Kerst nog niet eens voorbij was. Elders waren soldaten minder happig op een herstart van de uitzichtloze loopgravenoorlog, tegen een vijand die een gezicht had gekregen.

De oorlog ging nog bijna vier jaar door en eiste miljoenen slachtoffers. Om te voorkomen dat Kerst in de jaren erna weer zo ongedisciplineerd zou verlopen, vaardigden de autoriteiten strenge bevelen uit en dreigden ze met ferme straffen. Het werkte. Kerstmis aan het WOI-front zou nooit meer zo worden als in 1914.

