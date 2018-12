De kamerplant epipremnum aureum, ook wel bekend als drakenklimop, kan nadat DNA van een konijn aan de plant is toegevoegd giftige stoffen uit de lucht halen en zuiveren.

Stoffen als chloroform en benzeen kunnen door de plant gezuiverd worden, blijkt uit een onderzoek van de University of Washington.

Zulke stoffen bevinden zich volgens de onderzoekers regelmatig in de lucht in huizen. Benzeen komt bijvoorbeeld vrij door roken of uitlaatgassen. Chloroform komt vrij door chloor dat wordt gebruikt in water, wat in Nederland minder voorkomt dan in de Verenigde Staten, waar het onderzoek is gedaan.

Het gebruikte DNA is een enzym dat veel zoogdieren in zich hebben. Het breekt giftige stoffen in het lichaam af.

"De hoeveelheden van deze stoffen in een huis zijn niet erg groot, maar kunnen toch gevaarlijk zijn voor kinderen", zegt professor Stuart Strand in gesprek met The Guardian. In sommige landen bevinden zich al industriële hoeveelheden chloroform en benzeen in de lucht.

Vergeleken met normale planten

De onderzoekers hebben het effect van de genetisch gemodificeerde planten op vervuilde lucht vergeleken met niet-gemodificeerde planten en een ruimte zonder planten.

De planten met het enzym van konijnen braken in een week 75 procent van het benzeen af en de chloroform was amper nog meetbaar. Gewone planten hadden amper effect op de hoeveelheid benzeen in de lucht en geen effect op de chloroform.

Toch heeft een genetisch gemodificeerde plant in de woonkamer volgens de onderzoekers niet voldoende effect op de luchtzuiverheid. De plant komt dan te weinig in aanraking met alle lucht om het te kunnen zuiveren.

