Ver voorbij alle planeten draait een rotsblok in een baan rond de zon. Het is het verste object in ons zonnestelsel dat tot nu toe is ontdekt.

De afstand van de zon naar de rots is 120 keer de afstand van de zon naar de aarde. Dat is vier keer zo ver als Neptunus, de planeet die het verst van de zon af staat.

De ruimterots heeft de wetenschappelijke naam 2018 VG18 gekregen. Zijn bijnaam is 'Farout' (ver weg). De ontdekkers hadden eerder al andere rotsen aan de rand van ons zonnestelsel ontdekt. Die hebben bijnamen als 'Biden' en 'Goblin' gekregen. Zij staan dichterbij.

Over 'Farout' is nog heel weinig bekend. Hij doet er waarschijnlijk zo'n duizend jaar over om één keer rond de zon te draaien. De rots is ongeveer 500 kilometer in doorsnee, is rond en heeft een roze gloed. Dit kan betekenen dat de rots veel ijs bevat. Mogelijk gaat het om een dwergplaneet, zoals Pluto.

De ontdekkers denken dat er mogelijk een negende, nog niet ontdekte planeet in de uithoeken van ons zonnestelsel te vinden is. Die wordt 'Planeet X' genoemd.

Als de wetenschappers de omloopbanen van rotsblokken als 2018 VG18 beter begrijpen, kunnen ze mogelijk uitrekenen of er ver weg een planeet is die aan de rotsblokken trekt.