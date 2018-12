Wereldwijd geloven kinderen gemiddeld op achtjarige leeftijd niet meer in de kerstman, blijkt uit een internationale enquête. Sommigen voelen zich verraden als zij ontdekken dat het gaat om een fictief figuur. Tegelijkertijd wensen veel volwassenen dat ze nog steeds in de kerstman zouden geloven.

Het zijn enkele bevindingen uit een internationale wetenschappelijke enquête waarin mensen zijn gevraagd naar hun geloof in de kerstman.

De Britse psychologieprofessor Chris Boyle van de Universiteit van Exeter vroeg mensen uit verschillende landen waar deze traditie voorkomt, hoe ze tijdens hun kindertijd van gedachten veranderden over de kerstman en of hun vertrouwen in hun ouders was aangetast, nadat zij hoorden dat de brenger van kerstcadeaus 'nep' was.

Boyle ontving in totaal twaalfhonderd reacties van over de hele wereld, voornamelijk van volwassenen die putten uit hun jeugdherinneringen. De onderzoeker noemt het "fascinerend om te horen" hoe kinderen erachter zijn gekomen dat de kerstman fictief is. Voornamelijk gebeurt dit door bedoelde of onbedoelde acties van ouders, maar er zijn ook kinderen die de waarheid zelf uit weten te pluizen naarmate zij ouder worden.

Enkele ouders voelden zich gedwongen om hun kroost de waarheid te vertellen, omdat het idee dat een vreemde man hun kamer binnenkwam, de kinderen bang maakten.

Emotionele en grappige reacties op onderzoek

Hoewel het onderzoek een luchtig element heeft, zijn de reacties regelmatig emotioneel of grappig van aard. Zo betrapte een deelnemer aan het onderzoek, toen zij tien jaar was, haar ouders op het eten van versnaperingen die voor de kerstman en zijn rendieren waren neergezet. Een ander (11) werd wakker van haar "aangeschoten" vader, die de cadeautjes liet vallen.

Uit de vragenlijst blijkt dat ouders vaker fouten maken bij het in stand houden van het geloof in de kerstman. Kinderen herkenden bijvoorbeeld dat de cadeautjes die zij kregen, de weken voor Kerstmis in de slaapkamer van hun ouders hadden gelegen of vonden in diezelfde ruimte brieven aan de kerstman. Ook zagen zij bijvoorbeeld dat de kerstman hetzelfde handschrift had als papa of mama.

Maar uit de enquête blijkt dat het niet altijd alleen de ouders zijn, die de illusie bederven. Zo vertellen respondenten hoe zij hun leerkracht herkenden als kerstman op school en hoe een schoolmeester zijn zevenjarige leerlingen vertelde dat er niemand op de Noordpool woonde.

Cijfers uit het onderzoek 34 procent van de ondervraagden wenste dat zij nog steeds in de kerstman geloofden, terwijl 50 procent tevreden was dat ze dat niet meer doen.

65 procent van de mensen speelde het spelletje nog even mee als kind, terwijl zij op dat moment wisten dat de kerstman niet bestond.

Een derde van de respondenten was van streek toen ze ontdekten dat de kerstman niet echt was, 15 procent voelde zich verraden door hun ouders en 10 procent was boos.

30 procent van de ondervraagden zei dat hun vertrouwen in volwassenen daarna was geschaad. 56 procent ondervond hier geen last van.

72 procent van de ouders vindt het leuk om hun kinderen over de kerstman te vertellen en de mythe in stand te houden. De overige 28 procent doet hier niet aan mee.

40 procent van de ouders gaf toe dat de kerstman een verzonnen figuur was, als hun kinderen hier direct naar vroegen, 31 procent bleef op zo'n moment volhouden dat hij wel degelijk bestond.

'Zo'n dikke man past niet door de schoorsteen'

Er zijn ook enquêtedeelnemers die de waarheid als kind zelf wisten te ontdekken. Zo berekende een Amerikaans kind op negenjarige leeftijd dat de kerstman onmogelijk heel de wereld van cadeautjes kon voorzien met een arrenslee. Een Britse achtjarige jongen stopte met geloven, omdat niemand hem kon uitleggen waarom de kerstman geen voedsel bracht aan kinderen in "arme landen".

Ook ontdekken kinderen naarmate zij ouder worden dat er nogal wat haken en ogen zitten aan het verhaal van de kerstman. Iemand realiseerde zich bijvoorbeeld dat het "onmogelijk is voor zo'n dikke man om door de schoorsteen te kruipen", een ander besefte dat hij bovendien "gewond zou raken als er vuur zou branden in de open haard".

Kinderen gaan volgens Boyle op een gegeven moment ook inzien dat rendieren die de arrenslee van de kerstman in de lucht voort zouden trekken, helemaal niet kunnen vliegen.