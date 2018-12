Ruim zevenduizend talen worden verspreid over de wereld gesproken. Daarvan is iets meer dan de helft (3.660) bedreigd, stervende of zo goed als dood. Dat concludeert een internationaal team van taalwetenschappers deze week. Zeshonderd talen zijn al zo goed als uitgestorven.

De Duitse taalwetenschapper Frank Seifart van de Universiteit van Amsterdam werkte mee aan het onderzoek. Samen met zijn collega's waarschuwt hij dat de bedreigde talen zullen verdwijnen als de ontwikkeling niet wordt omgekeerd.

Zo'n zeshonderd talen zouden al bijna uitgestorven zijn. Volgens Seifart is het verlies gigantisch als alle bedreigde talen uiteindelijk ook verdwijnen.

Wat maakt het eigenlijk uit dat talen sterven?

"In taal zit een enorme hoeveelheid kennis. Bijvoorbeeld over de wereld om ons heen, zoals het benoemen van geneeskrachtige planten. Het is ook een stuk cultureel geheugen, er is veel inheemse literatuur die alleen mondeling wordt doorgegeven. Daarnaast draait het ook om identiteit, zeker voor kleine groepen zoals inheemse stammen in de Amazone waar ik veel heb gewerkt."

Hoe sterft een taal?

"Dat gebeurt doorgaans doordat steeds minder kinderen de talen verwerven. Het is een proces. Er komt dan steeds meer druk om de meerderheidstaal te spreken. Het is bijvoorbeeld niet eens zolang geleden dat kinderen bijvoorbeeld in Zuid-Amerika in internaten werden opgevoed, zodat ze hun eigen moedertaal niet konden spreken."

"Ook in Australië zijn kleine talen gestigmatiseerd, de talen van de Aboriginals. Dan blijven alleen een paar oude mensen over die de taal spreken en als zij sterven, sterft ook hun taal. In de periode van de kolonisatie zijn ontzettend veel talen gestorven, omdat ook de mensen stierven."

Hoe kun je een taal redden?

"Als taalwetenschappers proberen we de talen te documenteren en te beschrijven. Tijdens veldwerk neem je bijvoorbeeld liederen, verhalen en benoemingen van planten en dieren op. Als het lukt om zo'n taal te documenteren, kan een deel van die kennis worden bewaard om later nieuw leven in te blazen. Nakomelingen kunnen met behulp van die opnames de taal van hun voorouders leren."

“De talen hier zijn veel te sterk om te verdwijnen”

Ontstaan er nog nieuwe talen?

"Dat gebeurt altijd, voornamelijk door splitsing van bestaande talen. Dialecten kunnen zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen tot afzonderlijke talen, maar dat duurt eeuwen. Momenteel sterven er meer talen uit dan dat er nieuwe bij komen. Eeuwenlang was dat constant, maar sinds de kolonisatie en zeker sinds de globalisering afgelopen eeuw zijn er veel meer talen gesneuveld."

Welke talen spreekt u zelf nog meer?

"Naast het Nederlands spreek ik Duits, Engels en Spaans. Ook beheers ik de taal van de inheemse stam Bora uit de Amazone."

Een inheemse taal? Hoe krijgt u dat voor elkaar?

"Dat was niet zo makkelijk, want het zijn talen die sowieso niet verwant zijn aan Europese talen. Het Bora heeft kenmerken die heel anders zijn. Het is een toontaal. De hoogte van de toon verandert de betekenis. Ze hebben hele andere systemen van werkwoorden en vervoegingen. Als je zegt: 'Het regent nu', dan moet je daarin aangeven of je het zelf hebt gezien, of dat je het van iemand anders hebt gehoord."

"In een periode van ongeveer tien jaar ben ik een of twee keer per jaar bij die stam geweest, waar ik een tot twee maanden de taal bestudeerde. Het Bora wordt ook bedreigd. Nog een paar honderd mensen spreken het."

In Nederland is het Engels in opkomst. Is het denkbaar dat we in de toekomst in West-Europa één taal over hebben?

"Absoluut niet. De talen hier zijn veel te sterk om te verdwijnen."