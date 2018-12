De Amerikaanse ruimtesonde Voyager 2 heeft na meer dan veertig jaar onafgebroken vliegen ons zonnestelsel verlaten.

Dat maakte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maandag bekend. De ruimtesonde meet al sinds 5 november geen plasmadeeltjes van de zon meer, wat erop wijst dat de Voyager 2 definitief buiten bereik van de zon is.

NASA kan nu pas, een maand later, met zekerheid stellen dat de Voyager 2 het zonnestelsel heeft verlaten, omdat data van drie andere instrumenten aan boord dat bevestigen. Zo wordt er onder andere een toename van kosmische straling gemeten, ten teken dat de sonde buiten invloed van de zonnewind is.

De Voyager functioneert nog steeds naar behoren. De ruimtesonde bevindt zich op bijna 18 miljard kilometer van de aarde en stuurt nog steeds data door. Momenteel meet het apparaat het gebied in de ruimte waar het doorheen vliegt. In oktober meldde NASA al dat de sonde de rand van het zonnestelsel naderde.

Voyager 2 werd op 20 augustus 1977 gelanceerd vanaf de raketbasis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Samen met zijn voorganger Voyager 1, die twee weken later werd gelanceerd, vormt de ruimtesonde het ruimteverkenningsprogramma van NASA. Voyager 1 werd in augustus 2012 het eerste door mensen vervaardigde voorwerp ooit dat ons zonnestelsel verliet.

Aan boord van de Voyager 2 is een gouden LP meegestuurd, met daarop 'geluiden van de aarde', samen met een selectie van muziek en een beschrijving van de mens. Mocht een buitenaardse levensvorm het vinden, dan staat er ook een code op met instructies hoe de aarde gevonden kan worden.

Informatie Voyager doet ruim 16 uur over bereiken aarde

De Voyager 2 blijft ongeremd doorvliegen, met een snelheid van ruim 55.000 kilomter per uur. De informatie die de sonde naar de aarde stuurt, doet er ruim zestien uur over om aan te komen, ook al gaat dat met de snelheid van het licht.

Over ongeveer driehonderd jaar komt Voyager 2 bij de Oortwolk, een gigantisch gebied van ruimterotsen en miniplaneetjes. De wolk is vernoemd naar de Nederlandse sterrenkundige Jan Oort. Mogelijk komen veel kometen hiervandaan. Waarschijnlijk heeft de Voyager 2 ongeveer 30.000 jaar nodig om daar doorheen te vliegen. Over 40.000 jaar komt hij voor het eerst een ster tegen.

