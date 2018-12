Wetenschap Onderzoekers: Kind na jarenlang verblijf in Nederland uitzetten schadelijk 124 x gedeeld Het uitzetten van kinderen na een jarenlang verblijf in Nederland is volgens tientallen wetenschappers schadelijk en onverantwoord. Alleen al de chronische stress waaraan kinderen worden blootgesteld als ze jarenlang het risico lopen om het land uit te moeten, kan onder meer ernstige gevolgen voor hun hersenontwikkeling hebben.