De Chinese ruimtevaartorganisatie CASC heeft vrijdag om 19.30 uur Nederlandse tijd de Chang'e 4-lander naar de donkere kant van de maan gestuurd. Het is de eerste keer dat een lander aan deze kant van de maan terecht moet komen.

Aan boord van de lander is een maanrover. Dit voertuig is 1,1 meter hoog en 1,5 meter lang, en weegt ongeveer 140 kilogram. Het voertuig moet landen op het Zuidpool-Aitken-bekken, een grote inslagkrater in de oppervlakte van de maan.

De zijde waar de rover op landt, de 'donkere zijde', is de kant die nooit vanaf de aarde te zien is. Hij staat altijd van de aarde afgekeerd. Hierdoor blokkeert de maan de communicatie tussen de aarde en de rover. Om contact te houden met de aarde stuurde China eerder dit jaar een bijbehorende communicatiesatelliet naar de maan.

Ondanks dat er nooit een voertuig geland is op de donkere kant van de maan, is deze wel geobserveerd. Een ruimtesonde van de Sovjet-Unie maakte de eerste foto's in 1959. In 1962 stortte een sonde van NASA neer op de oppervlakte van de donkere zijde.

Chang'e 4 gaat aardappelen en planten proberen te kweken

Op de oppervlakte van de maan gaat Chang'e 4 gaat onder meer de zaden van aardappelen en arabidopsis-planten proberen te kweken, meldt Chinese staatsomroep Xinhua.

De rover heeft een cilindervormig blik, een mini-biosfeer, bij zich met water, plantenvoeding, zuurstof en observatieapparatuur.

Aan boord van satelliet zit Chinees-Nederlandse antenne

Doordat de betreffende kant van de maan is weggedraaid van de aarde, is deze zijde afgeschermd van elektromagnetische verstoringen vanaf de aarde. Hierdoor kunnen instrumenten van Chang'e 4 radiogolven van diep uit de ruimte opvangen.

Aan boord van de communicatiesatelliet is daarom een speciale radioantenne geïnstalleerd, die Chinese onderzoekers hebben ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Deze Netherlands-China Low-Frequency Explorer (NCLE) is het eerste Nederlandse instrument dat aan boord van een Chinese ruimtemissie wordt meegenomen. De signalen die de NCLE opvangt, zouden informatie kunnen geven over het ontstaan van het universum na de oerknal.

Volgende Chinese lander haalt monster van maanoppervlak

De Chang'e 4-lander zal in december 2019 worden opgevolgd door Chang'e 5. Deze missie moet landen op de maan om een monster mee te nemen van zogenaamd "regoliet". Regoliet is het materiaal waar de oppevlakte van de maan uit bestaat.

Het kan voorkomen als brokken gesteente of losser materiaal. Na het oppakken van een dergelijk monster moet Chang'e 5 weer terugkomen naar de aarde.