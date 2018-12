Voor het eerst is er een baby geboren nadat een moeder een baarmoeder heeft gekregen van een overleden donor. Dat gebeurde op 15 december 2017 in de Braziliaanse stad São Paulo, blijkt woensdag uit een onderzoek in het medische tijdschrift The Lancet.

De baarmoedertransplantatie vond in september 2016 plaats in het Hospital das Clínicas, staat in The Lancet.

Nadat een 45-jarige vrouw overleed, kwamen de Braziliaanse doktoren erachter dat haar baarmoeder geschikt zou zijn voor een andere vrouw. De transplantatie duurde tien uur.

Na 37 dagen was de geopereerde vrouw voor het eerst ongesteld. Daarna gebeurde dat elke 26 tot 32 dagen weer. Haar lichaam stootte het orgaan niet af.

Vrouw had zeldzaam syndroom

De vrouw die de baarmoeder kreeg, heeft het syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Dit betekent dat de baarmoeder of vagina niet aanwezig is of niet volledig volgroeid is. 1 op de 4.500 vrouwen ter wereld heeft dit syndroom.

De geopereerde vrouw heeft wel een vagina en eierstokken. Ook is er bij haar sprake van eisprongen. Voor de operatie werd een van haar eitjes door middel van ivf bevrucht en ingevroren. Na zeven maanden werd het eitje teruggeplaatst in het lichaam van de vrouw.

Tijdens de zwangerschap bleef ze medicijnen slikken om te voorkomen dat haar lichaam de baarmoeder zou afstoten.

Baby werd via keizersnede ter wereld gebracht

De baby werd na 35 weken zwangerschap via een keizersnede ter wereld gebracht en is volgens de onderzoekers nog steeds gezond. Het kindje was volledig gezond en woog 2,5 kilogram bij de geboorte.

De baarmoeder werd ook verwijderd, zodat de vrouw kon stoppen met het slikken van de medicijnen.

In 2014 werd de eerste baby geboren uit een getransplanteerde baarmoeder. Deze baarmoeder kwam echter van een nog levende donor, die familielid is van de vrouw die het orgaan kreeg.

