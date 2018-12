De eerste trap van een raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is voor de tweede keer hergebruikt.

Nooit eerder werd de eerste trap van een Falcon 9-raket voor de derde keer gelanceerd en daarna weer geland op een platform, maakt SpaceX maandag bekend.

De eerste trap werd in mei voor het eerst gebruikt om een satelliet voor de overheid van Bangladesh te lanceren. In augustus ging het onderdeel opnieuw de lucht in, ditmaal voor een Indonesisch telecombedrijf.

De maandag gelanceerde Falcon 9 bevatte satellieten van 34 verschillende bedrijven, overheden en universiteiten. In totaal werden 64 kleine satellieten in een baan om de aarde gebracht.

SpaceX wil onderdelen van raketten gebruiken om kosten te besparen. De eerste trap van de Falcon 9-raket moet uiteindelijk tien keer gebruikt kunnen worden.

Het is bovendien de negentiende keer dat SpaceX in 2018 een raket de ruimte in stuurde. Daarmee verbreekt het bedrijf zijn eigen record uit 2017, toen achttien raketten werden gelanceerd.