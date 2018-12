Een internationaal team van onderzoekers zegt twaalf genetische variaties te hebben gevonden die het risico op ADHD vergroten, meldt het Radboudumc maandag. Het universitair medisch centrum neemt deel aan dit Psychiatric Genomics Consortium.

"Hoewel deze twaalf genen een bescheiden rol spelen in het ontstaan van ADHD, is deze studie een zeer belangrijke stap in het begrijpen van de biologie van de aandoening", aldus een woordvoerder van het team.

Het is al langer bekend dat ADHD in sterke mate erfelijk bepaald is, maar het opsporen van de genen is een hele lastige taak. Hét ADHD-gen bestaat niet: er zijn meerdere kleine genetische varianten die de ziekte veroorzaken en vermoed wordt dat er duizenden genen aan het ontstaan van ADHD te pas komen.

"Met name voor ADHD is dergelijke voortgang belangrijk, omdat er nog steeds mensen zijn die ADHD niet als een echte aandoening beschouwen. Het is dus van belang dat een genetische oorzaak en biologische mechanismen achter ADHD duidelijker worden", zegt Barbara Franke, hoogleraar Moleculaire Psychiatrie van het Radboudumc.

Enkele van de gevonden genen zijn volgens de onderzoekers belangrijk voor cognitieve functies als leren. Ook het FOXP2-gen liet een duidelijk verband met ADHD zien. Barbara Franke: "Een verrassende bevinding. Dit gen is betrokken bij de motoriek van de mond en tong en we weten dat ADHD en spraak-taalstoornissen regelmatig samen optreden, maar er is meer onderzoek nodig om die link goed te begrijpen."

