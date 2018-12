Wetenschap Archeologen vinden mummies uit dertiende eeuw v. Chr. in graf bij Luxor 38 x gedeeld Archeologen hebben een graf blootgelegd uit de dertiende eeuw voor Christus, de zogenoemde ramessidische periode. Het graf is gevonden ten westen van Luxor in het zuiden van Egypte. Dat heeft de Egyptische minister van Oudheden Khaled al-Anany zaterdag bekendgemaakt, melden Egyptische media.