De InSight van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is maandagavond, na 484 miljoen kilometer vliegen, aangekomen op Mars. De verkenner werd op 5 mei 2018 gelanceerd.

Het verlossende levensteken van InSight kwam ongeveer acht minuten na de landing aan op aarde.

De InSight bestaat uit een Marslander met meerdere meetinstrumenten die grondonderzoek zullen uitvoeren op de 'Rode Planeet'. Het is de eerste verkenner ooit, die meters diep in de grond van de planeet zal gaan boren. Wetenschappers kunnen zo onderzoeken wat er onder het oppervlak zit. De missie zal ruim twee jaar duren.

Het apparaat is met een snelheid van 20.000 kilometer per uur de dampkring van Mars binnengekomen. Daarna is de snelheid in zeven minuten afgeremd, waarna de verkenner met een snelheid van 8 kilometer per uur is geland op de planeet.

Ingrijpen vanaf aarde was onmogelijk tijdens de landing, maar het verlossende levensteken van InSight kwam acht minuten na de landing aan bij de vluchtleiding.

Maar zo'n 40 procent van de landingen op Mars slaagt

De missie is geland op de vlakte Elysium Planitia, een gebied waar onderzoekers verwachtten geen rotsen of heuvels aan te treffen. NASA noemt de locatie ook wel "de grootste parkeerplaats van Mars".

Landingen op Mars zijn risicovol, omdat ze uit veel verschillende stappen bestaan en elke stap perfect moet verlopen.

Bijna twintig apparaten hebben eerder geprobeerd op Mars te landen, maar zeven pogingen zijn geslaagd. Bovendien was nog nooit eerder een Europese poging succesvol. Een landingsplaats zonder obstakels is dan ook belangrijk.

Onderzoek moet bevingen op Mars aantonen

Nu de InSight geland is, zal die zijn eigen instrumenten opstellen voor onderzoek. Een seismograaf zal bevingen in de grond detecteren en een warmtesonde zal meten hoe hitte wordt uitgestoten vanaf de kern van Mars. Ook beschikt de InSight over zonnepanelen en kan een camera panoramabeelden maken van de landingsvlakte.

Vermoedelijk zijn er wel bevingen op Mars, maar die zijn waarschijnlijk anders dan die op aarde. De aarde bestaat uit platen die langs, tegen, over en onder elkaar schuiven en schokken. Mars heeft die niet.

De wetenschappers achter de missie denken dat ze in de komende jaren tientallen tot honderden bevingen op Mars zullen meten. De zwaarste bevingen kunnen een magnitude van 6 hebben. Die trillingen kunnen iets vertellen over het binnenste van Mars.

