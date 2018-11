Wetenschap Overzicht Blik op de ruimte: Klimaat in TRAPPIST en groeven op Mars-maan 5 x gedeeld Zowel op aarde als in de ruimte wordt druk gezocht naar sterrenstelsels, sterren, planeten en uiteindelijk buitenaards leven. In deze wekelijkse rubriek volgen we het nieuws over de belangrijkste onderzoeken.