Onder het ijs van Groenland is een enorme inslagkrater ontdekt. Met 30 kilometer in doorsnee en een diepte van ongeveer 300 meter is de krater een van de grotere op aarde.

De inslagplek is mogelijk twaalfduizend jaar geleden ontstaan. Toen sloeg een meteoroïde van honderden meters in op aarde.

De krater bevindt zich onder de zogeheten Hiawatha-gletsjer in het noordwesten van Groenland en zit verborgen onder een pak ijs dat bijna 1 kilometer dik is. Volgens The Guardian gaat het om een van de 25 grootste kraters ter wereld.

Deense wetenschappers zagen de krater in juli 2015 op metingen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Die kon met de radar door het ijs heen kijken. Met andere satellieten wisten de Denen het bestaan van de krater te bevestigen.

"De krater is bijzonder goed bewaard gebleven", zegt onderzoeker Kurt Kjaer. "Dat is verrassend, omdat gletsjerijs erg goed is in het veroorzaken van erosie. Daardoor zouden sporen van de inslag snel verdwenen zijn."

