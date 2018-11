Wetenschap Europa lanceert derde weerstation van twaalf jaar oud 11 x gedeeld De Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) weerstation MetOp-C gelanceerd vanaf Kourou in Frans-Guyana. MetOp-C is het derde weerstation dat in een baan rond de aarde wordt geschoten door de ESA.