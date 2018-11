Spullen van de eerder dit jaar overleden natuurkundige Stephen Hawking zijn voor honderdduizenden euro's geveild. Zijn proefschrift leverde 670.000 euro op, zijn rolstoel ruim 340.000 euro, en er werd nog eens 340.000 euro neergeteld voor gewonnen prijzen en medailles.

Hawking overleed op 14 maart op 76-jarige leeftijd in zijn woonplaats Cambridge. De Brit had de spierziekte ALS, die ongeneeslijk is en waarbij de zenuwcellen worden aangetast totdat het lichaam helemaal verlamd is. Het denkvermogen blijft intact.

In oktober kondigde veilinghuis Christie's aan dat enkele van Hawkings spullen onder de hamer zouden gaan, waaronder zijn rolstoel, verschillende wetenschappelijke artikelen en een gedragen bomberjack. Donderdag sloot de veiling.

Verwacht werd dat Hawkings proefschrift tussen de 114.000 en 170.000 euro zou opbrengen, maar dat bracht bijna vier keer zo veel op. De rolstoel, die tussen de 11.000 en en 17.000 euro moest opbrengen, ging voor meer dan 3 ton onder de hamer.

Deel opbrengst naar goede doel

Een deel van de opbrengst gaat naar twee goede doelen, de Stephen Hawking Foundation en de Motor Neurone Disease Association. Hawking richtte zijn stichting op om onderzoek naar kosmologie, astrofysica en fundamentele deeltjesfysica te bekostigen. De Motor Neurone Disease Association doet onderzoek naar zenuwziekten.

Hawking zag zichzelf in de eerste plaats als wetenschapper, maar accepteerde zijn status als beroemdheid en genoot er ook van. Zo verscheen hij een paar keer in een aflevering van de bekende televisieserie The Simpsons en bewaarde hij een beeldje van zijn personage in de serie in zijn kantoor.

