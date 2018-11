De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) weerstation MetOp-C gelanceerd. MetOp-C is het derde weerstation dat in een baan rond de aarde wordt geschoten door de ESA.

Opvallend is dat het station even oud is als zijn voorgangers, MetOp-A en -B, die in 2006 en 2012 de lucht in werden geschoten.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de ruimtestations elkaar zouden opvolgen, maar ESA laat weten dat de eerste twee nog steeds werken. Nu gaan de drie samenwerken aan betere weersvoorspellingen.

Opvallend aan MetOp-C is dat het oudste onderdeel in het weerstation zeventien jaar oud is. ESA meldt dat de satelliet voor de lancering goed is onderzocht en dat alles nog naar behoren werkt.

De tweede generatie van MetOp-satellieten staat al op de planning. De eerste lancering is in 2022.

