Vijf van de zestien Dode Zee-rollen in het Museum of the Bible in Washington blijken nep te zijn. Uit onderzoek blijkt dat de rollen moderne vervalsingen zijn.

Ze zijn per direct uit de collectie gehaald, meldt het vorig jaar geopende museum. De zestien Dode Zee-rollen zijn het topstuk van het museum.

Een team van Duitse wetenschappers onderzocht de rollen. Veel experts hadden eerder al vraagtekens gezet bij de authenticiteit van de documenten. De onderzoekers maakten gebruik van 3D-microscopen, röntgenstralen en analyseerden de inkt.

De Dode Zee-rollen werden tussen 1947 en 1956 ontdekt in elf grotten in de buurt van Qumran op de Westelijke Jordaanoever. Het zijn meer dan negenhonderd documenten, inclusief ruim tweehonderd handschriften van de Hebreeuwse Bijbel en het Oude Testament.

Verstopt in de grotten

De rollen dateren uit de periode van ongeveer 250 vóór Christus tot 50 na Christus. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Christus verstopt in de grotten.

De laatste jaren worden wel vaker zowel echte als neppe rollen te koop aangeboden. Experts zijn bezorgd, omdat de artefacten een commerciële waarde hebben.

Het museum in Washington blijft ondanks de teleurstellende uitkomst van het onderzoek positief. "We hoopten op andere resultaten, maar dit is wel een mogelijkheid om het publiek te laten zien hoe belangrijk het is om de authenticiteit van zeldzame Bijbelse artefacten te controleren", zegt Jeffrey Kloha van het museum.