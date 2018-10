De politie heeft vorige week in Bergen op Zoom een eeuwenoude kanonskogel gevonden na een melding van een gevonden projectiel.

Uit onderzoek is gebleken dat de kanonskogel afkomstig is uit de zeventiende of achttiende eeuw.

De kogel is overhandigd aan het archeologisch depot van de gemeente in Bergen op Zoom. Het is onbekend waar de kogel in de gemeente is aangetroffen.