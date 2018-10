Veilinghuis Christies gaat spullen van de begin dit jaar overleden wetenschapper Stephen Hawking veilen. Onder meer zijn rolstoel, zijn proefschrift, enkele van zijn prijzen en wetenschappelijke artikelen zullen onder de hamer komen.

In totaal 22 spullen van de wereldberoemde wetenschapper zullen worden geveild, waaronder één van de vijf exemplaren van Hawkings proefschrift uit 1965. De geschatte prijs hiervan ligt tussen de 130.000 en 195.000 dollar, maakt het internationale veilinghuis maandag bekend.

Het proefschrift, gesigneerd door Hawking in een bibberig handschrift vanwege de ziekte ALS, is "zowel een historisch document in de geschiedenis van de natuurkunde als een inkijkje in het persoonlijke verhaal van Hawking", zegt Thomas Venning, hoofd van Christies manuscriptenafdeling, tegen persbureau AP.

Stephen Hawking was een Britse natuurkundige, wiskundige en kosmoloog. Hij leed aan de spierziekte ALS, die ongeneeslijk is en waarbij de zenuwcellen worden aangetast totdat het lichaam helemaal is verlamd. Het denkvermogen blijft intact.

Deel van opbrengst naar goede doelen

Hawking communiceerde met behulp van een stemcomputer die aan zijn rolstoel vastzat. Eén van de rolstoelen wordt geveild. De verwachte opbrengst ligt tussen de 13.000 en 19.500 dollar. Een deel daarvan gaat naar twee goede doelen, de Stephen Hawking Foundation en de Motor Neurone Disease Association.

Volgens Venning zag Hawking zichzelf in de eerste plaats als wetenschapper, maar accepteerde en genoot hij ook van zijn status als beroemdheid. Zo verscheen hij een paar keer in een aflevering van de bekende televisieserie The Simpsons, en bewaarde hij een beeldje van zijn personage in de serie in zijn kantoor.

Christies zal eveneens een script van één van de afleveringen van The Simpsons veilen, een kopie van zijn bestseller Het heelal en een bomberjack dat Hawking droeg in één van de gemaakte documentaires.

Hawking overleed op 14 maart 2018 op 76-jarige leeftijd in zijn woonplaats Cambridge.