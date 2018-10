De European Space Agency (ESA) heeft de eerste 'spaceselfie' van de raketmissie BepiColombo naar Mercurius gedeeld. De foto laat een zonnepaneel en een van de zonnesensoren zien.

De foto is scherp en kijkt langs een van de zonnepanelen. In de hoek is een zonnesensor te zien. Het isolatiemateriaal dat om de sensor heen is geplaatst, is goed zichtbaar.

Het is de eerste foto die via de BepiColombo-missie is verschenen. Deze missie vertrok zaterdag rond 3.45 uur richting Mercurius. Het is de eerste Europese missie naar deze planeet.

Missie moet in 2025 aankomen

De BepiColombo-missie bestaat uit twee satellieten die de meest uitgebreide informatie over Mercurius ooit moeten gaan verschaffen en moet in 2025 Mercurius bereiken.

Alleen de NASA-missies Mariner 10 en Messenger zijn tot nu toe bij Mercurius geweest. Mariner 10 passeerde Mercurius drie keer tussen 1974 en 1975, de Messenger draaide tussen 2011 en 2015 om de planeet.

De Mariner 10 gaf informatie over onder meer het magneetveld om Mercurius en over helium in de atmosfeer van de planeet. De Messenger moest meer onderzoek doen naar de bevindingen van de Mariner 10 en dieper onderzoek doen naar de planeet. Messenger deed ook metingen om Venus.

BepiColombo borduurt voort op vragen die voortgekomen zijn uit de bevindingen van Messenger.