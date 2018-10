Een meteoriet afkomstig van de maan is zaterdag voor 612.500 dollar (circa 531.000 euro) verkocht tijdens een online veiling. Volgens experts gaat het om een van de bijzonderste meteorieten die ooit is gevonden.

De meteoriet werd vorig jaar aangetroffen in een woestijn in Mauritanië, maar is mogelijk al duizenden jaren geleden op aarde terechtgekomen. De waarde werd geschat op 500.000 dollar.

Het stukje maan bestaat uit zes fragmenten die als een puzzel in elkaar passen. Dat alle onderdelen gevonden zijn, is niet gebruikelijk. Om die reden staat de meteoriet ook wel bekend als de maanpuzzel. De officiële naam is NWA 11789, waarmee wordt verwezen naar de vindlocatie.

Meestal wegen meteorieten van de maan minder dan 1 kilo. De zaterdag verkochte meteoriet weegt ruim vijf keer zoveel.

Aan een kant is de korst van de meteoriet deels gesmolten door de reis naar de aarde. Zo'n korst is alleen bij één andere meteoriet van de maan waargenomen, stelt het Amerikaanse veilingshuis dat verantwoordelijk was voor de verkoop. Er bestaat geen verband tussen de meteorieten.

De koper van de meteoriet komt uit Vietnam.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!