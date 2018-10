De European Space Agency (ESA) heeft zaterdag rond 3.15 uur (Nederlandse tijd) de eerste Europese missie naar Mercurius gelanceerd. De BepiColombo-missie bestaat uit twee satellieten die de meest uitgebreide informatie over Mercurius ooit moeten gaan verschaffen.

De BepiColombo is gelanceerd in een Ariane 5-raket, vanaf de Europese ruimtehaven in Frans-Guyana. De missie moet in 2025 Mercurius bereiken. De twee satellieten zitten vast aan een transportmodule die de ruimtevaartuigen moet helpen aankomen bij de doelplaneet.

BepiColombo is de eerste Europese missie naar de binnenste planeet van ons zonnestelsel. Alleen de NASA-missies Mariner 10 en Messenger zijn tot nu toe bij Mercurius geweest. Mariner 10 passeerde Mercurius drie keer tussen 1974 en 1975, de Messenger draaide tussen 2011 en 2015 om de planeet.

De Mariner 10 gaf informatie over onder meer het magneetveld om Mercurius en over helium in de atmosfeer van de planeet. De Messenger moest meer onderzoek doen naar de bevindingen van de Mariner 10 en dieper onderzoek doen naar de planeet. Messenger deed ook metingen om Venus.

BepiColombo borduurt voort op vragen die voortgekomen zijn uit de bevindingen van Messenger.

Missie gebruikt zwaartekracht van andere planeten

BepiColombo is vernoemd naar de in 1984 overleden wiskundige en ingenieur Giuseppe 'Bepi' Colombo. Colombo introduceerde de theorie dat men om dichter bij Mercurius te komen gebruik kon maken van de zwaartekracht van Venus.

De sonde gaat dan ook gebruikmaken van de zwaartekracht van de aarde en Venus, samen met de stuwkracht van de transportmodule die mede wordt opgewekt door zonne-energie, om Mercurius te bereiken.

BepiColombo maakt meerdere 'fly by's'

De missie zal meerdere zogenaamde 'fly by's' maken, waarvan de eerste in 2020 om de aarde. In datzelfde jaar vliegt BepiColombo voor de eerste keer om Venus. In 2021 vliegt de sonde een tweede keer om Venus en in hetzelfde jaar zal de satellietgroep aankomen bij Mercurius.

Wanneer de missie Venus passeert, zal het enkele instrumenten aan boord gebruiken om ook metingen van deze planeet te doen. Zodra de BepiColombo aankomt bij de doelplaneet, zullen de satellieten van elkaar loskomen en hun werk bij Mercurius gaan uitvoeren.

Missie is samenwerking tussen Europa en Japan

ESA heeft voor de realisatie van BepiColombo samengewerkt met de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). ESA levert onder meer de Mercy Planetary Orbiter aan, een satelliet die vooral de bodem van Mercurius gaat onderzoeken.

De JAXA stuurt de MMO mee de ruimte in, een satelliet die de magnetische kracht van Mercurius in kaart zal brengen.

BepiColombo zal niet alleen vragen moeten beantwoorden over Mercurius, maar ook over hoe planeten zich in het algemeen kunnen vormen en aanpassen wanneer ze dicht om een ster draaien.

Daarbij helpt BepiColombo ook bij de ontwikkeling van satellieten die in extreme omstandigheden, zoals de extreme hitte van de zon bij Mercurius, moeten fungeren. Kennis die wordt opgedaan bij het gebruik van BepiColombo kan ESA toepassen bij haar missie naar de zon in 2020.