De vulkaanuitbarsting die in het jaar 79 tot de verwoesting van de Italiaanse stad Pompeï leidde, vond mogelijk twee maanden later plaats dan aanvankelijk gedacht. Onderzoekers denken nu dat de eruptie op 24 oktober plaatsvond.

In de door as bedekte Romeinse stad zijn archeologen al jaren bezig met opgravingen. Bij een recente opgraving van een woning ontdekten ze een kamer die ten tijde van de vulkaanuitbarsting werd gerenoveerd. Op een van de muren in de kamer staat een in houtskool geschreven tekst, zo werd dinsdag bekend.

De tekst verwijst met de "zestiende dag vóór de kalender van november" naar 17 oktober, aldus de archeologen. Omdat het fragiele houtskool na korte tijd van de muur zou verdwijnen, is het waarschijnlijk dat de tekst in oktober is aangebracht. Volgens het onderzoeksteam gebeurde het één week voor de eruptie.

De desbetreffende woning, die de naam Villa del Giardino heeft gekregen, bestond uit meerdere kamers en had ook een tuin. In een van de kamers zijn de skeletten van zeker vijf personen gevonden. De muurschilderingen in de woning beelden onder meer de goden Venus en Eros af.​

