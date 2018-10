Archeologen hebben in Griekse wateren ten minste 58 scheepswrakken ontdekt, waarvan veel beladen met antiquiteiten. Het gaat volgens de wetenschappers om misschien wel de grootste concentratie van oude wrakken ooit gevonden in de Egeïsche Zee en mogelijk de hele Middellandse Zee.

De wrakken liggen bij de kleine archipel van Fournoi, in de oostelijke Egeïsche Zee. Ze dateren van het oude Griekenland tot in de twintigste eeuw. De meeste komen uit de Griekse, Romeinse en Byzantijnse tijd.

Hoewel in de Egeïsche Zee veel wrakken liggen, is tot nu toe nog niet zo'n groot aantal bij elkaar gevonden.

Experts zeggen dat de wrakken een spannend verhaal vertellen over hoe volgeladen schepen over de Egeïsche Zee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee voeren en vergingen in plotselinge stormen, omgeven door rotsachtige kliffen in het gebied.

"De opwinding is moeilijk te beschrijven, het was gewoon ongelooflijk. We wisten dat we op iets waren gestuit dat de geschiedenisboeken zou veranderen", zei onderwaterarcheoloog en mededirecteur van het Fournoi-onderzoeksproject Peter Campbell.

Vondsten vertellen 'nieuw verhaal'

Toen het internationale team in 2015 met het onderwateronderzoek begon, waren ze verbaasd over de vondst van 22 scheepswrakken in dat jaar. Met hun laatste vondsten is dat aantal gestegen tot 58 en het team gelooft dat er nog meer wrakken op de zeebodem liggen.

"Ik zou het waarschijnlijk een van de belangrijkste archeologische vondsten van de eeuw noemen, omdat we nu een nieuw verhaal kunnen vertellen over de vaarroute die de oude plaatsen rond de Middellandse Zee met elkaar verbond", vertelt Campbell.

Het team heeft meer dan driehonderd antiquiteiten uit de scheepswrakken gehaald, vooral amforen.