In het zuiden van Zweden heeft een achtjarig meisje afgelopen zomer een vijftienhonderd jaar oud zwaard gevonden.

Het meisje speelde deze zomer in het plaatselijke meer in haar woonplaats toen ze het zwaard vond. "Ik voelde iets in het water en tilde het op. Toen ik zag dat er een handvat aan zat, heb ik het naar mijn vader gebracht", aldus het meisje.

Waarschijnlijk heeft ze het zwaard gevonden doordat het water erg laag stond. Het was afgelopen zomer in Zweden, net als in Nederland, erg droog. Eerst werd gedacht dat het zwaard zo'n duizend jaar oud zou zijn, maar deskundigen van een lokaal museum denken dat het misschien wel vijftienhonderd jaar oud is. Het zwaard zou uit de vijfde of zesde eeuw dateren.

Het zwaard is 85 centimeter lang en wordt nog onderzocht door het museum. Het zal nog zeker een jaar duren voordat het publiek het kan komen bekijken.

Het nieuws komt nu pas naar buiten, omdat archeologen eerst in alle rust de omgeving van de vondst wilden uitkammen. Bij verdere opgravingen is ook een broche uit de derde eeuw gevonden. Volgens het museum is het archeologisch onderzoek nog niet klaar en bestaat er een kans dat ze nog meer voorwerpen zullen vinden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!