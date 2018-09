NWO kent 18 miljoen euro toe aan zeven onderzoeksprojecten

Wetenschap Potje met cryptische tekens uit ijzertijd gevonden bij Nijmegen 11 x gedeeld Bij een archeologische opgraving in Nijmegen-Lent is een raadselachtig potje uit de ijzertijd gevonden. Het aardewerk is voorzien van cryptische tekens, terwijl niemand in Nederland en ruime omgeving in de periode van 800 tot 500 voor Christus kon schrijven.