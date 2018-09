Wetenschappers ontdekken haai met 'vegetarische trekjes'

Wetenschap Oertijdmuseum Boxtel krijgt skelet van 150 miljoen jaar oude dinosaurus 68 x gedeeld Het Oertijdmuseum in Boxtel heeft een skelet van een 150 miljoen jaar oude gigantische dinosaurus bemachtigd. Het gaat om een 20 meter lange Diplodocus, een langnekdinosaurus die in 1993 is opgegraven in de Verenigde Staten.