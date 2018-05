Zonnewagen Nuna nu lichter en zuiniger (video)

Bekijk video:

De derde Nuna brengt minder dan 200 kilo op de weegschaal. Dat is toch vijftig kilo minder dan zijn voorganger, nummer twee. Aan de onderkant is zo veel mogelijk gekozen voor ronde vormen om de luchtweerstand te verminderen. En de wielkappen zijn zo ontworpen dat ze bij zijwind een voortstuwende werking hebben. "Als een zeilschip", verklaart teamleider Jorrit Lousberg.

Wereldtop

De zonnecellen op het dak en de zijkanten van de wagen hebben een hoger rendement. Meer dan 26 procent van het zonlicht wordt omgezet in elektrische energie. Die zonnecellen worden ook gebruikt bij de allernieuwste satellieten, aldus de trotse Lousberg. "Onze cellen zijn wereldtop."

Tegenstanders

Nuna 3 schitterde dinsdag in de zon op het circuit van Zandvoort. De wagen is zo goed als klaar voor de 3010 kilometer lange race tussen Darwin en Adelaide. Het is de achtste keer dat de race wordt gehouden. Op 25 september starten dertig wagens. Voornaamste tegenstanders van de Deltse studenten zijn een team uit Melbourne en de zonneauto van het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) uit Boston.

Dode kangoeroes

Twee jaar geleden legde de Nuna 2 het traject af in 30 uur, een gemiddelde snelheid van bijna 100 kilometer per uur. De studenten mikken op hetzelfde moyenne en een maximale snelheid van 170 km/uur. Dode kangoeroes en road-trains (vrachtwagens met wel vier opleggers) kunnen het tempo aardig drukken, want de race wordt gewoon op de openbare weg gehouden. Tot het vertrek op 3 augustus testen de wagen studenten nog; ze zijn vaste gast op Zandvoort.

Het project, waarvan de kosten ongeveer 1 miljoen euro bedragen, heeft de steun van het energiebedrijf dat zijn naam verbond aan het Nuon Solar Team. Het Europese Ruimtevaart Agentschap ESA dat beide voorgaande keren als sponsor optreedt, heeft zich teruggetrokken.

Nuttig

De bolide is 5 meter lang en 1,80 meter breed. De coureur ligt plat op zijn rug, zodat de bovenkant van de wagen maar 80 cm boven het wegdek uitsteekt. "Ik verwacht niet dat iedereen over twintig jaar in zo'n wagen rijdt", zei staatssecretaris Van Geel (Milieu) toen hij vorig jaar even in de Nuna 2 mocht ziten. "Maar de technologie kan wel nuttig zijn voor de toekomstige auto's."

Om vijf uur 's middags wordt letterlijk een streep getrokken op het asfalt tot waar de auto is gekomen. Daarna wordt het zonnepaneeldak naar de zon gekanteld om de laatste zonnestralen op te vangen. Het team slaat zijn bivak op en slaapt in tenten langs de weg.

Het Nuon Solar Team bestaat uit studenten van verschillende opleidingen: luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, werktuigbouwkunde, industrieel ontwerpen en informatica. Het team wordt geadviseerd door ex-ruimtevaarder Wubbo Ockels, die ook als adviseur van de vorige teams optrad.