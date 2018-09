Oertijdmuseum Boxtel krijgt skelet van 150 miljoen jaar oude dinosaurus

De Diplodocus is een bijzondere aanwinst, want het is volgens het museum voor het eerst dat zo'n groot en origineel dinosaurusskelet op een vaste tentoonstelling in ons land is te zien.

Na die in Zwitserland en Denemarken is deze de derde Diplodocus in een Europees museum. Het duurt overigens nog wel zo'n drie jaar voordat de Diplodocus in zijn volle omvang in het museum staat. De meeste van de ongeveer driehonderd botten moeten namelijk nog uit het omliggende gesteente worden vrijgemaakt.

Dat gebeurt met behulp van professionals, maar ook vrijwilligers en studenten paleontologie uit binnen- en buitenland. Het museum verwacht dat hier zo'n 10.000 manuren in gaan zitten. Bezoekers kunnen de voortgang dagelijks volgen.

Zoeken naar bijtsporen in de botten

Zo'n 70 procent van het skelet is bewaard gebleven, mogelijk zelfs met een stuk huid. De studenten doen ook wetenschappelijk onderzoek naar de Diplodocus. Ze kijken onder meer of er in de botten bijtsporen zitten van de vleesetende Allosaurus. De nu gevonden dinosaurus lag namelijk op nog geen 100 meter van de beroemde Allosaurus 'Big Al', die twee jaar eerder werd gevonden.

Voor oertijdmuseumdirecteur René Fraaije komt een droom uit. ''De liefde voor dinosaurussen begon al toen ik een jongetje was van een jaar of tien. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Dit is ongehoord, ik heb er geen woorden voor. Wie kan nou zeggen dat 'ie dit heeft.''

Het museum hoeft niet te worden aangepast voor het enorme skelet. ''Onze hal is 12 meter hoog'', zegt Fraaije. ''Hij kan gewoon binnen staan.''