Druk in ruimtestation ISS licht weggevallen door gaatje in wand

Het gaatje van 2 millimeter is gedicht met afplaktape. De situatie aan boord is onder controle. Het gaatje is mogelijk ontstaan door een botsing met ruimtepuin of gruis.

Het gaatje zat in een Russisch gedeelte van het ruimtestation, de zogeheten Rassvet-module. Dat is de plek waar capsules die vanaf de aarde komen, worden aangekoppeld. Nu zit er het vaartuig waarmee een Duitser, een Amerikaanse en een Rus in juni bij het ISS aankwamen. Het is nog niet bekend of het lek gevolgen heeft voor hun geplande terugkeer eind dit jaar.

Volgens ruimtevaartorganisatie NASA had de vluchtleiding in de nacht van woensdag op donderdag gemerkt dat de luchtdruk in het ISS een klein beetje daalde. De zes mensen aan boord waren niet in gevaar en konden daarom blijven slapen. Toen ze opstonden, werden ze op de hoogte gebracht en begon het zoeken naar het gat.

Het ISS vliegt door het luchtledige, ongeveer 400 kilometer boven het oppervlak van de aarde. De bemanningsleden zijn erop getraind om in geval van nood het ruimtestation te ontvluchten. Dat wordt een paar keer per jaar geoefend.