Gevonden bot behoort toe aan kind van Neanderthaler en Denisovamens

Neanderthalers en Denisovamensen waren verschillende soorten mensachtigen. Ze leefden gescheiden van elkaar, maar eerdere onderzoeken toonden al aan dat ze elkaar zo nu en dan tegenkwamen.

"We hadden nooit verwacht dat we zoveel geluk zouden hebben dat we een nakomeling van de twee groepen zouden vinden", zegt een onderzoeker. CNN schrijft woensdag over de bevindingen die in het tijdschrift Nature zijn gepubliceerd.

Het lange stuk bot behoorde toe aan een dertienjarig meisje en werd in 2012 ontdekt in de Denisovagrot in Siberië. In het gebied zijn vaker overblijfselen van Neanderthalers en Denisovamensen gevonden.

Uit analyse van het botfragment bleek dat het meisje een eerste generatie Neanderthaler-Denisovamens-nakomeling was. De onderzoekers konden uit de genetische samenstelling informatie achterhalen over zowel de vader als de moeder van het meisje.

Moeder was nauw verwant aan soortgenoten uit westen

Neanderthalers leefden voornamelijk in het westen van Eurazië en Denisovamensen in het oosten. De moeder was nauwer verwant aan Neanderthalers uit het westen dan andere Neanderthalers waarvan resten zijn gevonden in de grot. Die leefden bovendien 20.000 jaar eerder.

Dat suggereert dat Neanderthalers tienduizenden jaren heen en weer door Eurazië migreerden voordat ze verdwenen.

De vader van het meisje had ook een voorouder die Neanderthaler was. Ondanks de ontmoetingen tussen beide groepen, bleven Neanderthalers en Denisovamensen verschillend doordat die ontmoetingen zeer schaars waren. Maar de onderzoekers vermoeden nu dat de twee soorten tijdens die weinige ontmoetingen wel vaker hebben gepaard dat tot nu werd aangenomen.

Ruim 50.000 jaar geleden kwamen moderne mensen Neanderthalers en Denisovamensen tegen en vermengden zich met elkaar. 10.000 jaar later verdwenen de Neanderthalers en Denisovamensen.