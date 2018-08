Biseksuelen hebben er geen behoefte aan om uit de kast te komen

Wetenschap Drents veenlijk gaat naar Iran voor museale uitwisseling 7 x gedeeld Het Drents Museum toont vanaf 2 oktober een deel van zijn collectie in het Nationale Museum van Iran in Teheran. Onder meer de 'Man van Exloërmond', een veenlijk dat in 1914 werd gevonden, zal naar de Iraanse hoofdstad gebracht worden.