Drents veenlijk gaat naar Iran voor museale uitwisseling

Meer dan driehonderd voorwerpen gaan naar Teheran. Ze komen uit de collecties archeologie, art nouveau en art deco en schilderkunst.

De tentoonstelling in Teheran is tot stand gekomen door samenwerking tussen de twee musea. In Assen is nu de expositie Iran - Bakermat van de beschaving te zien. Deze expositie is met medewerking uit de Iraanse hoofdstad samengesteld.

De tentoonstelling is tot met 18 november nog in het Drents Museum te bezoeken.