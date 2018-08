NASA lanceert ruimtesonde Parker naar de zon

Wetenschap Achtergrond Ruimtesonde Parker gaat richting zon, maar waarom? 39 x gedeeld Na een eerder uitgestelde lancering op zaterdag, moet nu zondag de lancering van een NASA-ruimtesonde naar de zon plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de Parker Solar Probe dwars door de zonneatmosfeer, de zogeheten corona, gaat vliegen. Niet eerder is een ruimtevaartuig zo dicht bij de zon gekomen. Wat is het doel van de lancering?