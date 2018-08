Komende periode veel vallende sterren te zien

Volgens weerbureau Weeronline zijn er die nacht extra veel vallende sterren te zien, meer dan vorig jaar. Dat komt doordat het nieuwe maan is en dus extra donker.

Het aantal vallende sterren loopt vanaf nu geleidelijk op, van vijf per uur in de komende nacht tot veertig à zestig in de pieknacht. Daarna neemt het weer langzaam af. Wie de meteoren wil zien, kan het beste op een donkere plek gaan staan zonder kunstlicht en naar het noordoosten kijken.

Het beste kijkmoment ligt midden in de nacht, rond 3.30 uur. Ook in de avond en in de eerste helft van de nacht zijn al veel meteoren te zien.

De Perseïden zijn kleine stukjes van de komeet Swift-Tuttle. Wanneer deze ruimtestofdeeltjes de atmosfeer met hoge snelheid binnendringen, gaan ze gloeien.