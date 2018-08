'Plastic produceert broeikasgassen bij blootstelling aan zonlicht'

Wetenschap Romeinse sarcofaag met bijzondere 'beautycase' ontdekt in Duitsland 38 x gedeeld Duitse archeologen hebben in een Romeinse sarcofaag uit de derde eeuw een schat aan grafgeschenken aangetroffen, een soort beautycase uit de klassieke oudheid. Susanne Willer van het Rheinisch Landesmuseum in Bonn vertelde dat vooral de hoeveelheid en de aard van de meegegeven artikelen bijzonder zijn.