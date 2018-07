Planeet Mars staat dinsdagavond dichtste bij aarde sinds 2003

Als wolken het zicht niet belemmeren is Mars vanaf 22.45 uur te zien. Woensdagochtend vroeg, om 1.30 uur, is Mars het best te zien.

Op open terrein is het zicht op Mars het beste, omdat daar doorgaans minder lichtvervuiling aanwezig is.

Mars staat dinsdagavond 57,6 miljoen kilometer van de aarde verwijderd. De eerstvolgende keer dat Mars relatief zo dichtbij staat is in oktober 2020, dan is de planeet 62,1 miljoen kilometer verwijderd van de aarde.

In augustus 2003 stond Mars nog iets dichter bij de aarde (55,6 miljoen kilometer). De eerstvolgende keer dat dit gebeurt is in het jaar 2287.

Vrijdag was het de langste maansverduistering van deze eeuw. De maan kleurde toen rood, wat de naam 'bloedmaan' opleverde. Ook toen al was Mars te zien. De komende weken blijft de planeet goed met het blote oog zichtbaar, maar niet zo goed als dinsdagavond en woensdagochtend vroeg.

