Drie grote zonnevlammen legden radiocontact in september uren stil

Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van meerdere Amerikaanse instituten.

In de periode dat de drie zonnevlammen de aarde raakten, zorgden orkanen Irma, Harvey, José en Maria voor veel schade in het Caribisch gebied. De noodhulpverlening kwam op de getroffen eilanden net op gang.

Door de zonnevlammen werden de radiogolven flink verstoord, waardoor urenlang geen contact mogelijk was. "Het klinkt alsof je spek aan het bakken bent, alleen maar ruis", aldus een van de onderzoekers van de Amerikaanse Nationale Oceaan- en Atmosfeer Organisatie. Ook was het ruim een uur lang niet mogelijk om contact te krijgen met vliegtuigen of om hun koers te volgen.

Waarschijnlijk hebben de zonnevlammen de noodhulp niet ernstig verstoord, omdat andere communicatiemiddelen nog wel beschikbaar waren.

Een zonnevlam wordt veroorzaakt door een explosie op de oppervlakte van de zon. Die ontploffing wordt veroorzaakt door energie die vrijkomt uit magnetische velden. Daardoor wordt een soort straal met elektromagnetische straling gevormd die in sommige gevallen op aarde wordt afgevuurd.

Zonnevlammen zijn op te delen in drie categorieën, C, M en X. De drie zonnevlammen van vorig jaar vielen in de zwaarste categorie (X). Dat kan ertoe leiden dat radiogolven worden verstoord.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!