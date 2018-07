Vrijdag langste volledige maansverduistering van deze eeuw te zien

De maan zal vrijdagavond volledig verduisterd zijn. Vanaf halverwege de avond zal de zogeheten 'bloedmaan' te zien zijn. "De maan komt morgen om 21.30 uur op, maar is dan nog niet goed te zien vanwege het licht van de zon", zegt astronoom Floris van der Tak van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op het moment dat het bij ons donker wordt, zal de maan ook volledig verduisterd zijn. Dit duurt tot 23.14 uur. Met één uur en drie kwartier wordt het de langste maansverduistering van deze eeuw.

Maansverduisteringen zijn zeldzamer dan zonsverduisteringen, met een maximum van drie per jaar. De laatste maansverduistering was in 2015. De eerstvolgende na de verduistering van vrijdag wordt in januari 2019 verwacht.

Op één lijn

"De maansverduistering vindt plaats omdat de zon, aarde en maan - in die volgorde - op dat moment op één lijn staan", vertelt Esther Hanko, astronoom aan de Universiteit van Amsterdam. Bij de verduistering ligt de maan dus compleet in de schaduw van de aarde.

Bij een reguliere volle maan staan de drie ook al bijna op één lijn, maar omdat ze niet helemaal synchroon lopen met elkaar, komt het niet tot een complete verduistering, zegt Van der Tak.

Bij een zonsverduistering is de zon niet zichtbaar, bij een maansverduistering is de maan dat wel, ondanks dat de maan wordt afgeschermd door de aarde. "Hij kleurt rood," vertelt Van der Tak, "omdat het licht van de zon wordt afgebogen in onze dampkring, in de richting van de maan." Doordat de maan rood kleurt, wordt het fenomeen ook wel 'bloedmaan' genoemd.

De afbuiging van het zonlicht wordt ook wel de rayleighverstrooiing genoemd. Omdat de kleur rood een langere golflengte heeft, wordt deze niet makkelijk aangetast door onze atmosfeer. Hierdoor bereikt het de maan en kleurt deze rood. "Hetzelfde effect zien we bij onze lucht,'' zegt Hanko, ''onze atmosfeer laat de kleur blauw goed door, waardoor de lucht deze kleur heeft."

Goed zicht

Tenzij het bewolkt is, zal de maan vrijdag goed te zien zijn, omdat hij momenteel erg groot oogt. Ironisch genoeg komt dit niet omdat de maan dichtbij staat. ''De maan staat momenteel het verst mogelijk van de aarde'', vertelt Hanko. "Het is de zogeheten mini-maan." Dat de maan goed zichtbaar is, komt volgens Hanko omdat hij dicht op de horizon ligt.

De verduisterde maan is voor iedereen te zien, hiervoor is geen telescoop nodig. Met het blote oog naar de maan kijken is niet gevaarlijk. De maan is overal in Nederland goed zichtbaar. "Het mooiste zicht op de maan heb je natuurlijk wel als er geen sprake is van luchtvervuiling," zegt Van der Tak, "maar vanuit de grote stad heb je alsnog goed zicht op de maansverduistering."

