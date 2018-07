Griekse archeologen vinden graf edelvrouw van 1.800 jaar oud

De vrouw heette Neko. Dat stond op een schrift bij het graf in het mausoleum. De tombe is goed bewaard gebleven. Ze droeg gouden kettingen, armbanden en er lagen meerdere vazen in het graf.

Nadat de Romeinen wegtrokken van het eiland, heeft het mausoleum dienstgedaan als Byzantijnse kerk en als klooster.

Het gaat om een Romeins graf. Het graf werd onaangeroerd gevonden door de archeologen, ondanks dat er vaker grafrovers zijn geweest en dat het gebouw een kerk is geworden. Het graf lag namelijk goed verstopt in een muur in de kelder van de tombe.

"We hebben enorm veel geluk gehad, we hebben nu de naam van de persoon voor wie het mausoleum is gebouwd. Dit is echt zeldzaam", liet een van de onderzoekers weten.

Wie Neko precies was, wisten de onderzoekers nog niet. "Maar we zijn bezig met onderzoek."