Vrijdag bloedrode maan vanwege totale maansverduistering

De totale verduistering van vrijdag begint om 21.30 uur, als de maan opkomt. Het hoogtepunt is om 22.22 uur en de volledige eclips eindigt om 23.14 uur.

Daarna duurt het nog ongeveer twee uur voordat de maan weer helemaal als vanouds schijnt. Het is de langste maansverduistering van de 21e eeuw.

De maan straalt zelf geen licht uit, maar weerkaatst het licht van de zon. De maan staat vrijdag in de schaduw van de aarde.

Het zonlicht gaat wel langs de aarde. De dampkring buigt het dan af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen en daarom is de maan rood. Dit fenomeen wordt een bloedmaan genoemd.

Planeten

Tegelijk met de verduisterde maan zijn ook vier planeten goed te zien.

"Met een goede verrekijker kunnen mensen de ringen van Saturnus en de vier grootste manen van Jupiter zien. In het westen, waar de zon is ondergegaan, staat dan Venus, dat is het helderste licht aan de hemel", aldus sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam Esther Hanko.

Kijkavond

Meerdere sterrenwachten in Nederland organiseren speciale avonden om samen naar de maansverduistering te kijken. Het Anton Pannekoek Instituut van de UvA is een van die plekken.

Op een grasveld in het Amsterdam Science Park staan tien telescopen, waarmee mensen naar de maan kunnen kijken. Ook in Heerlen, Leusden, Lattrop, Hellendoorn en Dwingeloo en op Texel zijn kijkavonden.

De laatste keer dat een totale maansverduistering te zien was in Nederland, was in september 2015, maar toen gebeurde het midden in de nacht en sliepen de meeste mensen er doorheen.

Op 21 januari volgend jaar is er weer een totale eclips, 's ochtends vroeg. Daarna duurt het tot september 2025 tot er weer een rode maan te zien is.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!