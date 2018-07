Wetenschappers ontdekken 's werelds oudste brood in Jordanië

Wetenschap Het oudste fossiele kleurpigment is roze en ruim een miljard jaar oud 9 x gedeeld Wetenschappers hebben in de Sahara in Mauretanië het oudste biologische kleurpigment ontdekt dat ooit op aarde is aangetroffen. De kleuren zijn meer dan 1,1 miljard jaar oud en in opgeloste vorm helder roze.