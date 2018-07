Aantal rondvliegende brokstukken rond aarde in tien jaar bijna verdubbeld

Wetenschap Rotterdam introduceert drijvend parkje op gerecycled plastic afval 68 x gedeeld In de Rotterdamse Rijnhaven drijft vanaf woensdag een parkje van 140 vierkante meter. De groenvoorziening is aangelegd op bouwstenen van plastic dat uit de Maas gehaald is voordat het in de Noordzee terecht kon komen.