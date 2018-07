Rotterdam introduceert drijvend parkje op gerecycled plastic afval

De 140 vierkante meter is een prototype dat als voorbeeld voor soortgelijke projecten in Rotterdam en elders dient. Zo is op het Indonesische eiland Ambon ook zo'n project opgezet. Het parkje in Rotterdam is opgebouwd uit zeshoekige bouwstenen die aan elkaar gekoppeld zijn. Op de drijvers groeien planten, grassoorten en bloemen.

Het plastic is afkomstig uit de Nieuwe Maas en in het verlengde daarvan de Nieuwe Waterweg. Met speciale opvangplatforms is plastic afval uit het rivierwater gehaald en gerecycled tot in dit geval de drijvende basis van het park in de Rijnhaven.

Het park is een initiatief van de Recycled Island Foundation, WIHM Architecture in samenwerking met de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en HEBO Maritiemservice, dat het opvangsysteem ontwikkeld heeft.

De groenvoorziening in de Rijnhaven is gekoppeld aan de koepels van het drijvende zalencentrum dat daar al enige tijd ligt. Ook drijven er in de Rijnhaven sinds een paar jaar bomen op hergebruikte oude zeeboeien.